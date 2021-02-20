100-летняя жительница Самары успешно победила коронавирус

Из Самарской городской больницы №8 выписали пациентку в возрасте 100 лет. Женщина успешно справилась с Covid-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Жительница Самары проходила лечение от коронавируса в стационаре в течение нескольких недель. Пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь, она с выздоровлением выписана домой, под наблюдение врачей поликлиники.

Инфекционный госпиталь Самарской городской больницы был развернут в октябре прошлого года. Здесь оказались помощь более 1,2 тыс. пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на Covid-19.

«Около 10 % – это пациенты старше 80 лет, – рассказала заместитель главврача Марина Цветкова. – Старшее поколение наиболее тяжело переносит коронавирусную инфекцию, поэтому призываю проявлять важную заботу о пожилых родственниках, создать условия для их самоизоляции, соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией».

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 20.02.21

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