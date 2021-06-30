В Бурятии 101-летняя бабушка победила коронавирус

101-летняя жительница Бурятии победила коронавирусную инфекцию и двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У жительницы Улан-Удэ Цыпилмы Жигжитовой резко ухудшилось самочувствие, появился кашель, поднялась температура. Тест показал наличие коронавируса, а затем у женщины обнаружили двустороннюю пневмонию.

Поражение легких составило 15 и 65%, поэтому пациентке понадобилась кислородная поддержка. Благодаря предпринятым мерам, бабушка пошла на поправку и уже через две недели сдала отрицательный тест на Covid-19.

Таким образом, женщина пережила Великую Отечественную войну, а теперь и победила коронавирус. Она стала вдовой в 1964 году, воспитала шестерых детей. Из больницы бабушку ждали 10 внуков, 21 правнук и один праправнук.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 30.06.21

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