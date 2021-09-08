Семь тысяч россиян пожаловались на побочку от прививки от Covid-19

Росздравнадзор получил семь тысяч жалоб на побочные реакции от привитых от коронавируса россиян. Глава ведомства Алла Самойлова заявила, что число подобных сообщений минимально на фоне общего числа вакцинированных.

«Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля… На сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин», – цитирует чиновника «Интерфакс».

По ее словам, число сообщений о нежелательных реакциях не выходит за рамки медицинских инструкций. Ведомство постоянно мониторит данные о реакциях россиян на препараты от Covid-19. Специалисты изучают дополнительную информацию о каждом случае побочных реакций и запрашивают мнение внештатных экспертов.

Напомним, несколько раз сообщалось о гражданах, умерших вскоре после прививки. Так, Росздравнадзор проверял обстоятельства смерти 24-летнего жителя Ивановской области, которому, якобы, стало плохо после вакцинации от коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.09.21

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