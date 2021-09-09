Заболеваемость продолжает расти: 18,3 тысячи новых случаев Covid-19 за сутки в России

За минувшие 24 часа в России выявили 18 380 случаев коронавируса во всех регионах. Суточная заболеваемость растет второй день подряд, а вот смертность остается стабильно высокой – 794 летальных исхода за сутки.

«Всего в стране выявлено 7 054 711 человек в 85 регионах, за весь период скончалось 190 376 человек», – сообщили в опрештабе по борьбе с коронавирусом.

При этом, врачи вылечили за сутки больше пациентов с Covid-19, чем выявили заболевших. За 24 часа по стране выписали после выздоровления 19 639 человек, а за весь период – 6 340 151 человека.

По-прежнему больше всего больных в столицах: 1801 новый случай в Москве, 1380 – в Санкт-Петербурге. В остальных регионах суточный прирост в разы меньше: в Подмосковье 525 больных, в Свердловской области – 505, в Ростовской – 470.

А вот по числу выздоровевших лидирует Московская область. Там врачи выписали 1788 пациентов за сутки, в Москве – 1461, Петербурге – 1138, Республике Коми – 770, Иркутской области – 645.

Напомним, специалисты уверенно утверждают, что лучшая защита от заражения Covid-19 – вакцинация. По данным портала Gogov.ru в России на 9 сентября полностью привились 39,036 млн человек. 45,037 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.09.21

Ивановские продавцы попались на поддельных ковидных справках. / В Польше британцу грозит восемь лет тюрьмы за распространение коронавируса. / В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом среди школьников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»