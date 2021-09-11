Ученые: прививка в 11 раз снижает риск смерти от Covid-19

Вакцинация от коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти в случае болезни. А риск заражения снижает в 4,5 раза, пишет The Hill.

Специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследование эффективности вакцин от Covid-19. Они проанализировали данные более 600 тыс. человек.

Граждане, получившие полный курс прививок от коронавируса, в 10 раз реже попадают в больницу, если подхватили Covid-19. Непривитые люди заболевают в 4,5 раза чаще, а умирают в 11 раз чаще, чем привитые. В CDC отметили, что это исследование в череде многих, доказало эффективность вакцинации от коронавируса.

Как сообщал «Новый День», сила антител к Covid-19, полученных с прививкой «Спутником V», растет в течение полугода. Защита особенно эффективна против южноафриканского («альфа») и индийского («дельта») штаммов коронавируса.

Исследования проведены международной группой ученых, включая специалистов Минздрава Аргентины, американского университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 10.09.21

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