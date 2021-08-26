Действие антител «Спутника V» растет еще полгода после прививки

Сила антител к Covid-19, полученных с прививкой «Спутником V», растет в течение полугода. Защита особенно эффективна против южноафриканского («альфа») и индийского («дельта») штаммов коронавируса.

Международная группа ученых, в том числе специалисты Минздрава Аргентины, университета Буэнос-Айреса, американского университета Вашингтона в Сент-Луисе, изучили действие российской вакцины «Спутник V». Отчет с результатами их работы опубликован на портале medrxiv.org.

С января по август 2021 года ученые исследовали 1,8 тыс. образцов сыворотки крови привитых пациентов. Их проверили на сопротивляемость штаммам «альфа», впервые появившемуся в Великобритании, «бета», «дельта», выявленным в Бразилии «гамме» и в Перу «лямбде».

«Защита усиливается в течение шести месяцев в результате созревания антител, что приводит к повышению эффективности антител к вирусным мутациям», – говорится в исследовании.

Ранее специалисты Парагвая оценили эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в 93,5%. После массовой вакцинации 320 тыс. человек не зафиксировано случаев смерти, церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, повышенной проницаемости капилляров, миокардита или перикардита.

Как сообщал «Новый День», Центр им.Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под дельта-штамм коронавируса. Но специалисты не уверены, что она будет более эффективна по сравнению с существующими препаратами.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.08.21

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