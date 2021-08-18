Медики Парагвая оценили эффективность вакцины «Спутник Лайт»

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Парагвае составила 93,5%. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Информация об эффективности российского препарата, который представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», была проверена в ходе массовой вакцинации. В расчетах учитывались данные 320 тысяч человек, которые сделали прививку до 30 июля.

По итогам вакцинации не зафиксировано случаев смерти, церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, повышенной проницаемости капилляров, миокардита или перикардита. Эффективность составила 93,5%.

Ранее РФПИ предложил испытать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы – третьей прививки, которая усилит эффект после вакцинации другим препаратом. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутник Лайт» также поможет повысить уровень защиты против штамма «дельта».

Асунсьон, Зоя Осколкова

Асунсьон. Другие новости 18.08.21

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