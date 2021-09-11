В России выявили почти 19 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

Врачи выявили еще 18 891 больных коронавирусом в России за последние 24 часа. Общее число зарегистрированных случаев по всех регионах достигло 7 121 516, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 191 961 человек», – говорится в сообщении.

В очередной раз в России не осталось регионов, где за сутки никто не заболел Covid-19 и где суточный прирост не превышает десяти. Больше всего новых заразившихся в Москве (+1940), Санкт-Петербурге (+1629), Подмосковье (+645), Свердловской (+502) и Воронежской (+475) областях.

Минимальный прирост больных за сутки в Ненецком (+12) и Чукотском (+16) АО, в Магаданской области (+23).

За все время пандемии в стране вылечились от коронавируса 6 375 160 человек, из них 17 888 – за последние 24 часа.

Ранее эксперт предупредил, что большой риск распространения коронавируса осенью исходит от детей. Из каждых 10 тыс. ребят с простудой 2-3 тыс. на самом деле болеют Covid-19 и заражают им родственников.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.09.21

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