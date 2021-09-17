Четвертый день роста: в России почти 20 тысяч новых больных Covid-19 за сутки

За последние 24 часа врачи выявили 19 905 случаев коронавируса в России. Суточная заболеваемость растет четвертый день подряд. Общее число больных Covid-19 в стране достигло 7 234 425 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Несколько дней в России не остается регионов без новых случаев заражения. Наибольшее число новых больных зарегистрировано в Москве (+2537), Санкт-Петербурге (+1738), Московской (+837), Свердловской (+504) и Воронежской (+483) областях.

Тройка регионов с самым низким суточным приростом Covid-19 осталась прежней: Ненецкий АО (+12), Чукотка (+15) и Магаданская область (+22).

«Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 196 626 человек», – добавили в оперштабе. Напомним, антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с Covid-19 был установлен 26 августа – 820 летальных исходов.

При этом число выписанных за сутки пациентов после коронавируса снижается. За последние 24 часа болезнь победили 16 619 человек, а накануне их было 17326. Всего в России 6 469 017 человек выздоровели после Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.09.21

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