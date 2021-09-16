Заболеваемость Covid-19 в России растет: за сутки выявили почти 20 тысяч инфицированных

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки выявили 19 594 случаев ковида в 85 регионах. Это максимальный показатель за последние три недели. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За день в Москве было выявлено 2 479 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 1 653, в Московской области – 768, в Свердловской области – 508, в Воронежской области – 481, 477 – в Самарской области. Нарастающим итогом зарегистрировано 7 214 520 случаев коронавируса, добавили в оперштабе.

Число смертей возросло за сутки на 794. 45 пациентов скончались в столице, 39 летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 36 – в Свердловской области, 33 – в Краснодарском крае, 28 – в Ростовской области. За весь период по России от последствий заражения Covid-19 умерло 195 835 человек. Условная летальность осталась на уровне 2,71%.

На данный момент 6 452 398 человек справились с болезнью и покинули больницы, из них 17 326 были выписаны за последние 24 часа. Под медицинским наблюдением остаются 1 122 531 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.21

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