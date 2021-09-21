Covid-19 в России: граждане стали меньше болеть, но чаще умирать

Суточная заболеваемость коронавирусом нового типа третий день идет на спад. За минувшие 24 часа врачи выявили 19 179 случаев Covid-19 – на полтысячи меньше, чем накануне (19 744). А вот число летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 812 случаев (накануне 778).

«В стране нарастающим итогом выявлен 7 313 851 заболевший человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 199 808 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост по заболевшим отмечен во всех регионах. Самый большой в Москве (+1926), Подмосковье (+1101), Санкт-Петербурге (+1060), в Самарской (+524) и Свердловской (+511) областях. Только 5 новых больных Covid-19 выявили на Чукотке, 10 – в Ненецком АО, 21 – в Республике Алтай.

Ненецкий АО оказался также в числе регионов, где наименьшее по стране количество выписавшихся после коронавируса пациентов, – 13. В Якутии за сутки выздоровели двое, в Ингушетии – 11 человек. Наилучшие показатели по излечению от Covid-19 в Москве (1300 за сутки) и области (867), Петербурге (768).

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 15 437 человек, всего в стране их число увеличилось до 6 526 111 человек», – добавили в оперштабе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.09.21

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