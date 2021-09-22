В России второй день подряд от коронавируса умерли более 800 человек

В России за минувшие сутки выявлено 19 706 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это на 2,7% больше, чем днем ранее (19 179). Заболеваемость вновь пошла в рост после незначительного снижения в течение предыдущих трех дней.

Второй день подряд растет и суточная смертность от ковида. За 24 часа зафиксировано 817 случаев смерти больных Covid-19 (накануне – 812) – это максимальное значение в сентябре, а общее число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч. Напомним, рекордный показатель суточной смертности за все время пандемии зарегистрирован 26 августа – 820 летальных исходов.

Пятерка регионов – лидеров по суточному приросту заболевших Covid-19 остается прежней. Так, в Москве подтвержден 1991 новый случай заражения, Петербурге – 1521 и Московской области – 986. В Самарской и Свердловской областях снова больше пяти сотен новых заболевших – 531 и 515 соответственно.

На сегодняшний день в России число заболевших ковидом достигло 7 333 557.

Отметим, что в Москве же зарегистрировано больше всего новых смертей – 50, следом в печальной статистике идут Санкт-Петербург (43 летальных исхода за сутки) и Свердловская область (38). За весь период пандемии в России от ковида скончались 200 625 человек.

За сутки в стране выписаны 16 102 переболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии от ковида излечились 6 542 213 человек.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 36 регионах страны из 85-ти наблюдается интенсивный рост заболеваемости Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.21

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