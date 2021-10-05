Состояние тяжелое: актер Валерий Гаркалин попал в больницу с ковидом

Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве.

По данным телеграм-канал Mash, 67-летний актер попал в больницу 2 октября. У него был положительный тест на Covid-19 и поражение легких в объеме 25-50%. Отмечается, что коронавирусная инфекция развилась на фоне хронических проблем с сердцем.

Врачи оценивают состояние артиста как тяжелое. Гаркалин находится под наблюдением врачей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.10.21

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