Заболевшего ковидом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Состояние госпитализированного с ковидом народного артиста России Валерия Гаркалина ухудшилось. Актера перевели в реанимацию, он находится в создании, сообщает телеграм-канал Mash.

По его сведениям, ночью у 67-летнего артиста резко упал уровень сатурации и его подключили к кислороду под давлением. Отмечается, что у Гаркалина поражено более 75% объема легких, тогда как в начале лечения показатель составлял 25-50%.

В пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер, подтвердили перевод Гаркалина в реанимацию, передает ТАСС.

Народный артист был доставлен в больницу в Коммунарке 2 октября. Коронавирусная инфекция у него развилась на фоне хронических проблем с сердцем.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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