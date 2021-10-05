Глава Минфина России ушел на самоизоляцию

Министр финансов РФ Антон Силуанов приостановил работу в офисе и ушел на самоизоляцию. Глава министерства не уточнил, на какой срок решил отказаться от прямого общения с коллегами.

О смене режима деятельности министра рассказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передают «Известия».

Напомним, 14 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что будет придерживаться режима самоизоляции из-за большого числа заболевших коронавирусом в своем окружении. Глава государства вел дела в онлайн-режиме. 29 сентября Путин вернулся в обычному режиму работы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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