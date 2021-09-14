Президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за участившихся случаев заражения Covid-19 в его окружении. Сроки возобновления публичной работы главы государства пока не уточняются.

«Владимир Путин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент РФ рассказал о своей самоизоляции лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в телефонной беседе. В связи с этим Путин будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС, которые должны состояться на этой неделе в Душанбе, в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Он при этом отметил, что глава государства сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. «Президент абсолютно здоров», – сказал Песков.

Накануне Владимир Путин предупредил, что может вернуться к режиму самоизоляции, потому что его окружение стало чаще болеть коронавирусом. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил журналистов, заверив, что рабочий график Путина не изменился. Представитель Кремля заявил, что глава государства говорил «образно».

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 17 837 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших в стране достигло 7 млн 176 тыс. 85.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.09.21

«Я против замороженного конфликта»: президент Сербии на переговорах с Меркель подтвердил позицию по косовской проблеме. / В Москве прошла необъявленная встреча Путина с Асадом. / США не хотят воевать с Россией, но при этом считают необходимым срочно перевооружаться. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»