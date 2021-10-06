Треть нижегородских работников отправится на удаленку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вернул в действие требование об удаленной работе некоторых жителей региона. С 6 октября 30% работников не должны появляться в офисе.

«Работодатели должны максимально ответственно отнестись к переводу сотрудников на дистанционку. Руководителям необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности сотрудников или исполнителей по гражданско-правовым договорам», – цитирует Никитина его пресс-служба.

Глава региона отметил, что перейти на удаленку должны все сотрудники, которые подлежали обязательной вакцинации и не прошли ее. Работники, ранее отстраненные от работы за отказ привиться, не могут работать дистанционно. Организации должны опубликовать списки сотрудников на удаленке на специальном сервисе.

Напомним, в Самарской области ужесточили антиковидные меры в части работы общепита и торговых точек, а также отменили плановые госпитализации. Продлили до 1 декабря карантинные ограничения в Крыму: останутся закрыты хостелы, развлекательные центры, отменены развлекательные мероприятия.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

Нижний Новгород. Другие новости 06.10.21

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