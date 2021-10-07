Ученые выявили новый симптом Covid-19 у детей

Британские ученые выявили новый симптом коронавируса, который часто появляется у детей и подростков. У заболевших возникает воспаление пальцев рук и ног, похожее на обморожение.

Доктор Чарльз Кассиус и его коллеги изучили состояние 50 человек с подобным симптомом. Для сравнения они наблюдали за 13 пациентами с тем же воспалением, которое появилось еще до пандемии.

Покраснение и припухлость появлялись через 1-4 недели после заражения Covid-19 и могли длиться несколько месяцев. При этом пальцы у пациентов не болели, и покраснение проходило само.

Специалисты выяснили, что причиной симптома был высокий уровень определенных аутоантител. В других случаях – белковая молекула интерферон первого типа, которая также защищает организм от вирусов. Антитела по ошибке боролись не только с вирусом, но и атаковали ткани человеческого тела.

Ученые подробно описали исследования в отчете, который опубликовали в журнале British Journal of Dermatology.

Как сообщал «Новый День», в текущем году симптоматика коронавируса изменилась по сравнению с прошлым годом. Кашель и одышка теперь появляются позже, а вкусы и запахи вообще не исчезают. У многих зараженных также не повышалась температура. Но само заболевание развивается очень быстро.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 07.10.21

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