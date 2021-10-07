Власти Башкирии ужесточили антиковидные меры в регионе

Услуги культурных и развлекательных учреждений в Башкортостане с 4 октября доступны только тем, кто привился от коронавируса, переболел или имеет справку об отрицательном ПЦР-тесте. С 27 октября эти заведения будут доступны только людям с антителами к Covid-19.

По итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава Башкортостана Радий Хабиров решил ужесточить карантинные меры. Теперь посещать кинотеатры, выставки и массовые спортивные мероприятия можно только с результатом ПЦР-теста, сертификатом о вакцинации. Те же ограничения действуют для торговых центров, клубов, дискотек, заведений общепита и индустрии красоты.

«С 27 октября для посещения этих заведений и проезда на междугородном транспорте нужно предъявить только сертификат о вакцинации против Covid-19 или справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Справка об отрицательном ПЦР-тесте действовать не будет», – пояснили в пресс-службе республиканского правительства.

Глава региона поручил сотрудникам Роспотребнадзора вместе с полицией проверить, как соблюдаются ограничения. Представители регионального Минздрава вместе с правоохранителями проконтролируют выдачу справок о противопоказаниях к вакцинации в государственных и частных клиниках.

Как сообщал «Новый День», власти Кубани намерены ввести систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, заведений общепита, общественных учреждений. Туда будут пускать только переболевших и привитых от Covid-19 при наличии QR-кода.

Уфа, Наталья Рязанова

Уфа. Другие новости 07.10.21

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