Пожилым жителям Башкирии без прививки необходимо изолироваться

Власти Башкирии вводят обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет в том случае, если у них нет прививки от коронавируса, но есть хронические заболевания. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

«Мы совместно с минздравом проанализировали смертность, смертность в основном среди людей старше 60 лет. И у кого тяжелые заболевания. Ко мне обратились врачи госпиталей с просьбой самоизолировать пенсионеров», – сказал Хабиров на оперативном совещании правительства.

Самоизоляция для лиц, достигших 65 лет с хроническими заболеваниями, тех, кто не вакцинирован, будет действовать с 13 октября.

Ранее власти Башкирии ужесточили антиковидные меры в регионе Услуги культурных и развлекательных учреждений с 4 октября доступны только тем, кто привился от коронавируса, переболел или имеет справку об отрицательном ПЦР-тесте. С 27 октября эти заведения будут доступны только людям с антителами к Covid-19.

Уфа, Зоя Осколкова

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