«КовиВак» испытают на людях старше 60 лет

Разработчики российской вакцины «КовиВак» проверят ее на безопасность и иммуногенность на добровольцах старше 60 лет. Минздрав одобрил испытания, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Специалисты выберут 250 человек пожилого возраста, которым сделают прививку от коронавируса препаратом «КовиВак». Результаты будут анализировать в московском НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, новосибирском медико-санитарной части № 163 ФМБА и Пермском государственном медицинском университете им. академика Е. А. Вагнера.

Напомним, в конце сентября в Минздрав РФ поступили документы для регистрации вакцины от Covid-19 «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Препарат в июле успешно испытали в Москве на детях от 12 до 17 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.10.21

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