Минздрав назвал регионы с тяжелой обстановкой по Covid-19

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу сложилась в Поволжье, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Хотя треть новых случаев Covid-19 за неделю приходится на столичный регион и Санкт-Петербург.

Глава Минздрава напомнил, что процесс распространения коронавируса происходит неравномерно в разных регионах. Сейчас опасность заразиться выше в Поволжье.

«Ситуация значительно отличается от субъекта к субъекту. Наиболее тревожную ситуацию мы видим в Приволжье: Оренбуржье, Татарстан, Башкирия», – сказал министр во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

В восьми регионах ситуация стабильна, а в 77 вирус продолжает распространяться, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, треть заболевших на прошлой неделе пришлась на обе столицы и Подмосковье.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ситуация осложнилась из-за сезонного распространения гриппа и вновь напомнил о важности вакцинации.

За минувшие сутки в России установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с коронавирусом. За 24 часа умерли 973 человека, а заразились вирусом 28 190 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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