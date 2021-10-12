Власти РФ назовут «свободные от Covid-19» регионы 15 ноября

Оперштаб по борьбе с коронавирусом 15 ноября определит «свободные от Covid-19» субъекты РФ. По итогам конкурса победителям выделят гранты на развитие системы здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства.

«На такую поддержку субъектам предусмотрено около 5 млрд рублей», – рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

Глава кабмина утвердил правила предоставления трансфертов из федерального бюджета для территорий-победителей конкурса. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого из них определит оперативный штаб.

Итоги подведут 15 ноября, оценив регионы по критериям, определенным Роспотребнадзором. В частности, будут учитываться охват жителей тестированием на Covid-19, уровень заболеваемости коронавирусом, число привитых хотя бы одной дохой вакцины.

Напомним, Роспотребнадзор анонсировал конкурс в начале июля. Территориям, «свободным от Covid-19», обещали поддержку из бюджета на развитие здравоохранения. Планируется, что конкурсы будут проводить каждый квартал, но один и тот же регион не сможет победить два раза подряд.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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