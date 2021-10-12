Власти Петербурга обязали 80% работников привиться от Covid-19

Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге. Работодатели должны отчитаться о 80% привитых сотрудников. Постановление опубликовано на сайте ведомства.

До 15 ноября работники некоторых категорий должны привиться первым компонентом вакцины от Covid-19, а до 15 декабря – вторым. Правительству Северной столицы предстоит каждую неделю отчитываться о ходе вакцинации.

Привиться обязаны муниципальные и госслужащие, сотрудники финансовых организаций, почты, МФЦ, учреждений сферы соцзащиты и образования. Поставить прививку придется работникам общепита, общественного транспорта, культурных, развлекательных заведений и сферы бытовых услуг.

За минувшие сутки аналогичные меры введены в Приморье, Башкирии, Новосибирской, Кировской, Курганской областях, ЕАО, Подмосковье, Мордовии, Татарстане. На 12 октября в России установлен новый антирекорд по суточной смертности от Covid-19 – 973 летальных исхода.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.21

Турецкие отели незаконно требуют деньги с туристов во время карантина. / Куйвашев рассказал, куда будут пускать только по QR-кодам уже с 25 октября. / Как в «первую волну» пандемии: в Курганской области ужесточили ограничительные меры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»