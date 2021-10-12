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Вторник, 12 октября 2021, 12:03 мск

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Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг

Министерство здравоохранения Московской области объявило о введении обязательной вакцинации для работников сферы услуг. Как говорится в сообщении на сайте регионального правительства, организовать первую прививку необходимо до 10 ноября, а в итоге к 10 декабря должны привиться 80% от общего числа трудоустроенных сотрудников этой сферы.

В частности, привиться должны сотрудники сферы общественного питания, салонов красоты, транспорта, торговли, фитнес-клубов, МФЦ и других организаций.

Пройти вакцинацию можно примерно в 360 пунктах, которые находятся в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах.

Ранее в Подмосковье вводили обязательную вакцинацию для не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Вакцинируемые должны были получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа.

Москва, Светлана Антонова

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© 2021, РИА «Новый День»

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