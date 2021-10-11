Приморье примкнуло к регионам с обязательно вакцинацией от Covid-19

Главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. До 15 декабря полностью должны привиться медики, работники образования и торговли. Постановление Роспотребнадзора опубликовано на сайте ведомства.

Обязательная вакцинация затронет муниципальных и госслужащих, работников транспорта, спортивных, развлекательных и культурных заведений. Жителей края, занятых в сфере финансов, бытовых услуг, пищевой промышленности, рыболовства, ЖКХ и энергетики.

Работодателей обязали организовать прививки от Covid-19 не менее 80% коллективов. Первую дозу вакцины приморцы должны получить до 15 ноября, вторую – до 15 декабря. Иначе будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим.

Ранее власти Ямала ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медучреждений, сферы образования, обслуживания населения, учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил правительство РФ включить вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок. Тогда прививка станет обязательной для всех граждан страны.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 10.10.21

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