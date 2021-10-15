НИЦ Гамалеи завершил испытания вакцины «Спутник V»

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершил тестирование препарата «Спутник V». Вакцину от коронавируса зарегистрировали с условием, что препарат пройдет клинические исследования.

НИЦ Гамалеи передали отчет об исследовании и пакет документов в Минздрав РФ для постоянной регистрации «Спутника V».

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», – подтвердил директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Российский «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса. Сейчас препарат одобрен в 70 странах, чье общее население составляет половину всего человечества – четыре миллиарда человек. Исследования аргентинских ученых показали, что «Спутник V» дает лучшую защиту от доминирующего в мире дельта-штамма коронавируса, чем британская AstraZeneca и китайская Sinopharm.

При этом, Европейское агентство медицинских препаратов до сих пор не признало российскую вакцину. И Всемирная организация здравоохранения приостановила процедуру регистрации для очередной проверки заводов, на которых производят препарат.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

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