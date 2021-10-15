В Коммунарке ситуацию с Covid-19 считают критической, но в Совфеде не видят причин для локдауна

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко оценил ситуацию с коронавирусом в России как близкую к критической. В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для национального локдауна нет.

Многие пациенты быстро оказываются в реанимации в тяжелом состоянии, потому что наработанные протоколы лечения плохо действуют на дельта-штамм Covid-19. Проценко напомнил, что лучшая защита от этого варианта вируса – прививка.

«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно, много пациентов. Ситуация если не критическая, то близка к этому. Что делать? Первое, и главное: нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом», – написал врач в своем телеграм-канале.

Федеральные власти не планируют вводить локдаун, поскольку он негативно влияет на бизнес и экономику в целом. Спикер Совфеда считает, что для подобной меры нет оснований, о чем рассказала в интервью RT.

Накануне в России установлен антирекорд по суточной заболеваемости и суточной смертности за весь период пандемии. За 24 часа по стране 31 299 человек заразились Covid-19, а 986 пациентов умерли.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.10.21

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