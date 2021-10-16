Число умерших от Covid-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человек

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России достиг рекордного значения: 33 208 новых случаев. Также за минувшие 24 часа умерли 1 002 пациента с Covid-19 – это максимум за весь период пандемии.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлены 7 958 384 человека в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Заболевание распространяется очень быстро, предыдущие антирекорды по заболеваемости и смертности установлены накануне. На 15 октября выявили 32 196 новых больных за сутки и 999 летальных исходов за тот же период.

Новые случаи Covid-19 зарегистрированы во всех регионах России. Наибольшее число – в Москве (+6631), Санкт-Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях.

Пятерка лидеров среди субъектов РФ по числу выписанных после выздоровления от коронавируса выглядит практически так же. 3756 человек победили вирус в Москве, 2359 – в Петербурге, 1566 – в Подмосковье, 668 – в Крыму, 574 – в Самарской области.

По данным Роспотребнадзора, в мире за сутки выявили 450 347 случаев Covid-19, а всего с начала пандемии – 239 609 742 заболевших.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.10.21

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