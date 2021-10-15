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Пятница, 15 октября 2021, 13:08 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России установлен двойной антирекорд по числу заболевших и умерших от Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Антирекорд установлен и по числу летальных исходов – за последние 24 часа от Covid-19 скончались 999 инфицированных.

В относительном выражении суточный прирост числа заболевших составил 0,41%. Таким образом, общее количество случаев заражения ковидом в России достигло 7 925 176, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за последние сутки выявили в Москве – 6 631. Затем идут Санкт-Петербург (+2 632), Подмосковье (+2 110), Самарская (+791) и Нижегородская (+695) области.

Коронавирус в регионах на 15.10

Четвертый день подряд в стране растет число умерших, при этом ежедневно обновляется максимум летальных исходов за весь период наблюдений. Общее число жертв пандемии в России достигло 221 313.

Тем временем, 22 268 выздоровевших покинули больницы за прошедший день. Под медицинским наблюдением остаются 1 581 572 человека. За все время 6 950 024 россиянина успешно справились с инфекцией.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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