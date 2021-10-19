Эксперт: Covid-19 поражает нервную систему даже при легкой форме

Выздоровевшие после коронавируса люди чаще всего ощущают последствия для нервной системы. На нее приходится первый удар, когда пропадает обоняние, и следующие – вплоть до изменения памяти.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что все чаще именно поражения нервной системы выходят на первый план. Последствия не всегда зависят от возраста пациента или того, в тяжелой форме человек переболел или в легкой.

«Люди перестают спать, нарушается сон. Возникает апатия или склонность к агрессивному поведению. Изменяется память», – рассказала врач в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Драпкина отметила, что коронавирус – системное заболевание. Оно распространяется по всему организму вместе с кровью, то есть поражены все органы, в которых есть сосуды. У многих выпадают волосы, изменяется кожа, серьезные нарушения происходят с органами чувств: ушами и глазами.

«В 40% случаев уже после того, как человек выздоровел, поражается сердечно-сосудистая система. Чаще всего это миокардит, воспаление сердечной мышцы. Сердце растягивается, не может работать как насос, возникает нарушение ритма», – добавила внештатный специалист Минздрава.

Как сообщал «Новый День», коронавирус первым поражает обонятельный нерв и может распространяться по нервным клеткам дальше и даже проникать в мозг. Иногда иммунная система дает патологический ответ на вирус, при котором дополнительно повреждаются нервные клетки и оболочка нервных волокон.

Москва, Наталья Рязанова

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