Врач назвала серьезные последствия легкой формы Covid-19

Коронавирус может распространяться в нервной системе и вызывать поражение центральной нервной системы. Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что подобные последствия возможны и после легкой формы Covid-19.

Через нос вирус поражает обонятельный нерв и может распространяться по нервным клеткам дальше. А проникая через гематоэнцефалический барьер он может повреждать сосуды головного мозга, а через дефекты в них – проникать в мозг.

«Поражение ЦНС после перенесенного Covid-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах Covid-19», – рассказала Пшеничная РИА «Новости».

При тяжелых формах коронавируса на мозг влияет также кислородное голодание и микротромбозы. Иногда иммунная система дает патологический ответ, при котором дополнительно повреждаются нервные клетки и оболочка нервных волокон.

Как сообщал «Новый День», Covid-19 может провоцировать аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, системную красную волчанку и полимиозиты. Они могут проявляться в течение 1-6 месяцев после перенесенного коронавируса.

Специалисты предупредили, что даже легкая форма Covid-19 сопровождается постковидным синдромом. Во время него могут возникать 65 заболеваний, в том числе психические и неврологические.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.08.21

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