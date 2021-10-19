За полгода в России 1100 врачей умерли от Covid-19

За первые шесть месяцев 2021 года 1100 медиков умерли от коронавируса при борьбе с пандемией. За весь 2020 года погибших врачей было 485, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Политик проанализировал данные о расходах бюджета на компенсацию семьям умерших медиков. По его мнению, цифры говорят об одном: низких темпах вакцинации от Covid-19.

«В 2020 году не было вакцины. Сегодня эта вакцина есть, а количество погибших врачей увеличивается и увеличивается. И, может быть, главный урок... – это то, что те, кто сегодня выступают против вакцинации, пытаясь заработать дешевую политическую популярность, – это уже не безответственность, это подлость», – цитирует Макарова «Интерфакс».

Напомним, в России обновлен антирекорд по суточной смертности от коронавируса. На 19 октября зарегистрировано 1 015 летальных исходов среди больных Covid-19. Новых больных за сутки – 33 740 человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.10.21

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