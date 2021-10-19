Минздрав назвал регионы с самой сложной ситуацией по Covid-19

Число пациентов с коронавирусом приближается к прошлогоднему пику в 1,3 млн человек, предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Наиболее сложная ситуация с Covid-19 в семи регионах: Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

«Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. В целом, цифра этого года приближается к прошлогоднему осеннему периоду и составляет 1,217 млн пациентов под наблюдением медперсонала. Основной особенностью текущего периода является именно быстрый прирост числа заболевших», – сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что во всех 85 субъектах России заболеваемость растет. За прошлую неделю выявили 222 241 больных Covid-19, хотя неделей ранее их было на 15,5% меньше.

«Мы сегодня в той фазе активности эпидпроцесса, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста практически одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции», – заявила Попова.

Явный прирост новых случаев в 79 регионах (от 2,5% до 45,9%), а в шести ситуация более стабильная. При этом большинство новых больных – школьники и пенсионеры (старше 60 лет).

Как сообщал «Новый День», в августе каждая третья смерть в Тюменской области и в Ханты-Мансийском АО случилась из-за коронавируса. На Ямале – каждая четвертая.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.10.21

Кому придется носить в думе защитный костюм и зачем выталкивать антимасочников из автобусов. Депутаты поспорили о вакцинации и QR-кодах. / Более 180 случаев: в Курганской области зафиксирован новый максимум по коронавирусу. / В Орловской области закончились койки для пациентов с Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»