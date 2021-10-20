Сергей Безруков попал в больницу с Covid-19

Актер Сергей Безруков заразился коронавирусом и попал в больницу. Артист сам рассказал о госпитализации на своей странице в Instagram.

«Вот и я приболел, ковид. Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Спектакли перенесем на другие даты», – написал Безруков.

Он успокоил поклонников, что легко переносит заболевание и ситуация находится под контролем. Актер использует время в больнице, чтобы перечитать любимые книги. Сергей Безруков уверен, что все будет хорошо, и пожелал здоровья поклонникам.

Напомним, народный артист России Валерий Гаркалин оказался в больнице с Covid-19. Актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ из-за поражения 75-85% объема легких.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

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