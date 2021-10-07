Актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ

Госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщила его дочь Ника Гаркалина.

Ранее сегодня о том, что 67-летний народный артист России находится на искусственной вентиляции легких, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, у актера поражено 75-85% объема легких. Накануне Гаркалина перевели в реанимацию из-за быстрого ухудшения состояния, он дышал с помощью высокопоточной подачи кислорода.

Позднее дочь артиста в комментарии РИА «Новости» подтвердила информацию о том, что отца подключили к ИВЛ.

Валерий Гаркалин был доставлен в больницу в Коммунарке 2 октября. Ковид у него развился на фоне хронических проблем с сердцем.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.21

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