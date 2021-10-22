В России установлены новые максимумы заболевших и умерших от Covid-19 за сутки

В России обновлены антирекорды по числу новых случаев и летальных исходов от коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа во всех 85 регионах выявили 37 141 больного Covid-19, общее число инфицированных достигло 8 168 305 человек.

«За сутки зафиксировано 1 064 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Это новый максимум смертей за 24 часа.

Суточная заболеваемость и смертность поднимаются до пиковых значений четвертый день подряд. Накануне зарегистрировали 36 339 новых больных Covid-19 и 1 036 умерших пациентов.

Состав пятерки антилидеров по числу новых случаев остается прежним: Москва (+8166), Санкт-Петербург (+3233), Московская (+2428), Самарская (+948) и Нижегородская (749) области.

Число выписанных по выздоровлению от коронавируса пациентов уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. По всей стране вылечились 25 453 человека за сутки, а всего с начала пандемии – 7 117 060 человек.

Как сообщал «Новый День», коллективный иммунитет в России едва превысил 40% и до первого декабря не успеет подняться еще на 20-30% взрослого населения. Глава Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев заявил, что в число россиян с иммунитетом к Covid-19 может достичь 60-70% через два месяца, если начать вакцинировать детей.

Москва, Наталья Рязанова

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