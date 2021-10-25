Минздрав одобрил вакцинацию «Спутником V» для кормящих мам

Кормящие грудных детей россиянки теперь могут привиться вакциной «Спутник V». Минздрав РФ исключил их из списка тех, кому противопоказана вакцинация препаратом, передает «Интерфакс».

Инструкция к «Гам-Ковид-Ваку» изменилась 15 октября, и это отражено в госреестре зарегистрированных лекарственных препаратов. Исследования материнского молока после прививки от коронавируса пока не проводились. Специалисты не могут сказать точно, могут ли действующие вещества вакцины переходить к ребенку через грудное молоко.

Кормящим мамам предлагается самим оценить все риски и пользу от вакцинации.

Как сообщал «Новый День», «Спутник V» дает лучшую защиту от варианта «Дельта» коронавируса, чем британская AstraZeneca и китайская Sinopharm. У привитых российским препаратом оказались самые высокие титры антител против индийского варианта Covid-19.

По данным портала Gogov.ru, на 25 октября в России полностью привились 46 647 854 человек, то есть 31,9% от населения. 52 711 879 россиян (36,1% от населения) получили хотя бы одну доху вакцины. А 1,51 млн человек уже прошли ревакцинацию от Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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