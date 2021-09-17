«Спутник V» обошел вакцины из Европы и Китая в борьбе с дельта-штаммом Covid-19

Российская вакцина «Спутник V» дает лучшую защиту от варианта «Дельта» коронавируса, чем британская AstraZeneca и китайская Sinopharm. Вакцина из Китая показала самую низкую эффективность, пишет La Nacion на основе исследования аргентинского Национального университета Кордовы.

Ученые сравнили количество антител в 309 образцах плазмы людей, переболевших Covid-19. Все они были привиты двумя дозами одной из трех вакцин.

«Самые высокие титры антител против индийского варианта у тех, кто получил две дозы «Спутника V» и до этого болел коронавирусом. Далее следуют привитые российской вакциной и не болевшие Covid-19. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm», – говорится в отчете.

Это не первое признание эффективности российского препарата в других странах. Сербские ученые определили эффективность «Спутник V» выше препаратов Sinopharm и AstraZeneca. Специалисты Аргентины подтвердили его эффективность в нескольких исследованиях. Международная группа ученых установила, что сила антител к Covid-19, полученных с прививкой «Спутником V», растет в течение полугода после вакцинации. Использование российской вакцины одобрили власти 67 стран, включая Бразилию, Филиппины, Южную Корею.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по медпрепаратам вновь отложили решение по регистрации «Спутника V». Организации заявили, что данных об эффективности вакцины недостаточно. Хотя Евросоюз признал прививочные сертификаты государства Сан-Марино, где проводилась вакцинация препаратом из России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.09.21

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