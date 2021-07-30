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Пятница, 30 июля 2021, 11:45 мск

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Сербские учёные подтвердили эффективность всех вакцин от коронавируса

Сербский институт общественного здравоохранения «Mилан Йованович Батут» провел исследование эффективности препаратов от коронавируса с начала вакцинации по апрель этого года среди граждан, привитых Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V», которые в данное время доступны в Сербии.

Выяснилось, что всего 0,3% привитых Pfizer-BioNTech и 0,5% «Спутник V» заразились коронавирусом. Заболело 1,5% вакцинированных Sinopharm и 2,5% принявших одну дозу AstraZeneca.

«Среди привитых AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и «Спутник V» и заболевших – крайне низкое количество госпитализированных. У них мы наблюдали лёгкую картину заболевания. В том периоде исследования мы не зафиксировали смертных случаев среди вакцинированных и заболевших», – уточнил один из авторов исследования Владан Шапоньич.

Директор Института Верица Йованович со своей стороны отметила, что учёные пока не располагают достаточными данными, какая вакцина эффективнее всего защищает от нового штамм коронавируса и рекомендует привитым гражданам из группы риска ревакцинироваться третьей дозой препарата, который приняли ранее.

Кризисный штаб Сербии считает целесообразным сделать третью прививку онкобольным, пациентам после трансплантации органов, людям с хроническими заболеваниями печени, почек и лёгких.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.07.21

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