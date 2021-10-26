Ученый рассказала, кому не следует вакцинироваться

Вакцинация от коронавируса при очень высоком титре антител может отрицательно повлиять на способность организма сопротивляться Covid-19. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в комментарии РИА «Новости».

«Я не уверена, что от этого точно нет никакого вреда», – сказала специалист. Она полагает, что может сложиться ситуация, при которой антитела будут потрачены для нейтрализации антигена. «Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», – объяснила Баранова. При этом, по ее словам, антиген уже был эффективно «убит», и сигнал о новом производстве антител не дошел до клеток.

По ее мнению, перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, в случае, если они высокие, «давать медотвод».

Ученый также отметила, что среди тех, кто перенес ковид, уровень антител в среднем ниже, чем после вакцинации, но все еще наблюдаются редкие случаи с огромным количеством антител: «Таких людей среди переболевших процентов 5%, не больше». По словам Барановой, им стоило бы вакцинацию отложить.

Как сообщал «Новый День», Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. По новому регламенту ведомства месяц больше ждать не нужно, препараты могут быть введены в левое и правое плечо одновременно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.21

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