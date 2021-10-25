Теперь можно: в России разрешили одновременную вакцинацию от гриппа и ковида

В России разрешена одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса. Ранее, как писал «Новый День», медики придерживались другой точки зрения и рекомендовали разграничить уколы интервалом в месяц.

По новому регламенту Минздрава РФ месяц больше ждать не нужно, препараты могут быть введены в левое и правое плечо одновременно.

«Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Ранее сегодня одновременную вакцинацию от COVID и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения», – отмечается в сообщении.

Как сообщал «Новый День» в середине сентября 2021 года вакцины от гриппа и ковида проверяли на совместимость.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.10.21

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