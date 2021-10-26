Власти выделят 4 млрд рублей на лекарства от Covid-19

Правительство РФ потратит более четырех миллиардов рублей на специальные препараты для пациентов с коронавирусом. Лекарства доставят в стационары, пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов, чтобы в стационарах было в наличии необходимое лекарство. Оно особенно нужно пациентам в первые дни лечения», – сказал глава кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Стенограмма опубликована на сайте российского правительства.

Чтобы россияне могли бесплатно получить лечение от Covid-19, в регионы отправят еще 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения.

«Документы подписаны. Средства поступят в регионы, прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех субъектах Российской Федерации», – добавил Мишустин.

Напомним, вирусолог спрогнозировал пик новой волны коронавируса в декабре – по примеру развития ситуации в прошлом году. по его словам, России еще предстоит увидеть «жесткие» цифры по суточному приросту больных и смертности.

Москва, Наталья Рязанова

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