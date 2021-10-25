Вирусолог: пик заболеваемости Covid-19 придется на декабрь

Пик новой волны коронавируса еще впереди, заявил вирусолог Александр Чепурнов. По его мнению, самые большие цифры суточной заболеваемости придутся на декабрь.

Он напомнил, что в прошлом году люди начали массово заражаться в сентябре, а пик заболеваемости пришелся на декабрь.

«Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Предполагаю, в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть «жесткие» цифры», – сказал Чепурнов в эфире радиостанции Sputnik.

Вирусолог допустил, что пиковым значением станут 40 тыс. новых случаев в сутки. Но для четкого прогноза пока недостаточно данных. Чепурнов напомнил, что прививка от Covid-19 остается самым надежным способом защититься от коронавируса.

Напомним, несколько дней подряд в России обновлялись антирекорды по суточной заболеваемости и смертности от коронавируса. В Орловской области закончились свободные койки в ковидариях, а власти Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах.

В связи с ухудшившейся эпидситуацией президент РФ Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Но в семи регионах режим выходных дней введен досрочно. Власти Пермского края, Нижегородской, Курской, Новгородской, Воронежской, Самарской областей объявили выходные с 25 октября, в Москве – с 28 октября.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.10.21

Медики сообщили о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса. / В Севастополе наметилась тревожная тенденция по смертности от ковида. / Петербург уйдет на жесткий локдаун с 30 октября. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»