Минздрав одобрил совместное применение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутником Лайт» и от гриппа.

В инструкции, опубликованной в госреестре лекарственных средств, уточняется, что специального исследования взаимодействия препаратов не проводилось, но во время доклинических испытаний не было отмечено снижение иммуногенности как «Спутника Лайт», так гриппозной вакцины при их одновременном введении.

При этом не допускается смешивание вакцины от коронавируса с другими вакцинами в одном шприце.

Ранее Минздрав одобрил совместное использование вакцины от Covid-19 «Спутника V» и вакцины против гриппа. По новому регламенту, месяц больше ждать не нужно, препараты могут быть введены в левое и правое плечо одновременно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.10.21

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