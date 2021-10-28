В России – два антирекорда по Covid-19: более 40 тысяч заболевших и 1159 умерших

В России за минувший день впервые выявили больше 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, суточный прирост заболевших составил 40 096 человек – это новый максимум с начала пандемии. Общее число заражений достигло 8 392 697.

За сутки в стране зарегистрировано 1159 смертей среди пациентов с Covid-19, что на 36 летальных случаев больше, чем накануне (1123). Таким образом, суточная смертность от ковида обновила вчерашний антирекорд. Четвертый день подряд в России фиксируются максимальные показатели ковидной смертности. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 235 057 летальных исходов.

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве – 8440 человек, это на 45,8% больше, чем накануне (5789). Далее, как и вчера, идут Санкт-Петербург (3186 заразившихся), Подмосковье (2639), Самарская (1357) и Нижегородская (794) области.

В российской же столице зафиксировано максимальное количество смертей от ковида за сутки – 95. В Петербурге умерли 79 пациентов, в Нижегородской области – 45.

За прошедший день в стране справились с коронавирусной инфекцией 29 318 человек, за весь период – 7 272 053.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено свыше 206,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 557 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением медиков остаются 1 911 402 человека.

Добавим, что с 28 октября в Москве и еще пяти регионах – Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии – начался период нерабочих дней. Локдаун продлится как минимум до 7 ноября. В этих регионах ограничена работа предприятий. Так, в столичном регионе разрешено работать лишь продуктовым магазинам, аптекам и магазинам по продаже предметов первой необходимости. Заведения общепита смогут работать только навынос. В Хакасии введен комендантский час с 22:00 до 6:00 и прекращена работа общественного транспорта в трех городах – Абакане, Черногорске и Саяногорске.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.10.21

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