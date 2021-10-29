Четвертый день подряд: суточная смертность от Covid-19 в России достигла нового пика

В России установлен новый максимум летальных исходов пациентов с коронавирусом – 1 163 человека за минувшие сутки. Показатель обновляет антирекорд четвертый день подряд: накануне умерших от Covid-19 было 1159.

«За весь период в России от коронавируса скончались 236 220 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Нарастающим итогом выявлено 8 432 546 больных в 85 регионах, причем, за минувшие 24 часа зарегистрировано 39 849 новых случаев Covid-19.

Больше всего новых больных выявили в Москве (+7511), Санкт-Петербурге (+3452), Московской (+2556), Самарской (+1389) и Нижегородской (+806) областях. Суточный прирост заболевших ниже всего на Чукотке и в Ненецком АО – по 18 человек, в Магаданской области – 29.

Число победивших коронавирус по стране увеличилось до 7 302 515 человек. Только за минувшие 24 часа в связи с выздоровлением от Covid-19 выписали 30 462 человека.

Как сообщал «Новый День», уже около десяти мутаций дельта-штамма циркулируют в Москве, но ни одна из них пока не влияет на эпидемиологическую ситуацию. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна против разных вариантов мутации «Дельты», потому что все они принадлежат к одному штамму.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.10.21

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