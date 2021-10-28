В Москве выявили около десяти мутаций дельта-штамма Covid-19

Около десяти мутаций дельта-штамма существуют в Москве, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, ни одна их этих разновидностей не влияет на эпидемиологическую ситуацию.

«Вариантов дельта-штамма в данный момент циркулирует с десяток даже в Москве. Ни один не превышает эпидемически значимое количество в популяции», – сказал ученый «Интерфаксу». Чтобы считаться значимой, численность новой разновидности должна достигать 2-5%.

Гинцбург заверил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна против разных вариантов мутации «Дельты», потому что все они принадлежат к одному штамму. В том числе, против AY.4.2, которую британские медики назвали очень опасной.

«На сегодняшний день можно сказать, что да, вакцина «Спутник V» будет эффективна против этого варианта», – сказал Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в Москве и Подмосковье выявлены три случая заражения мутацией коронавируса АY.4.2 дельта-штамма. Британские ученые рассказали о новой разновидности вируса, которая на 10-15% заразнее доминирующей «Дельты».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.10.21

В Курганской области впервые зафиксировано болеет 200 заболевших коронавирусом. / Польша поможет Сербии вакциной от коронавируса. / В Севастополе рванула вверх смертность от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»