В Москве и Подмосковье обнаружена опасная мутация коронавируса

В Москве и Подмосковье выявлена новая мутация дельта-штамма коронавируса АY.4.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, всего зафиксировано три случая заболевания,

«Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим еще одну мутацию (коронавируса АY.4.2), тоже еще одну, которую объявили коллеги в Великобритании. <...> У нас мы ее увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», – сказала Попова (цитата по «Интерфаксу») в интервью в программе «Познер» на Первом канале.

Как сообщал ранее «Новый День», на прошлой неделе медики выявили в России несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса – AY.4.2, но где именно – не уточнялось. Появление в стране этой мутации может привести к подъему заболеваемости, считает глава группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, российские вакцины от коронавируса действуют на новую мутацию дельта-штамма. «Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса. Он не настолько сильно отличается, чтобы изменить способность связывания с антителами», – сказал ученый.

Как сообщал «Новый День», на новый вариант дельта-штамма коронавируса приходится почти 10% заражений в Великобритании. По оценке ученых, вариант AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за время пандемии.

Москва, Светлана Антонова

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