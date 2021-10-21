В России выявили первых больных штаммом коронавируса AY.4.2

Медики выявили в России несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса – AY.4.2. Появление в стране этой мутации может привести к подъему заболеваемости, заявил глава группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Вариант AY.4.2 линии «Дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus», – цитируют ученого «Известия».

Он отметил, что мутация нового варианта Covid-19 произошла в S-белке, который отвечает за заразность вируса. То есть новый штамм будет распространяться быстрее, но тяжесть заболевания расти не будет. Хафизов заверил, что российские вакцины от коронавируса действуют и на новую мутацию дельта-штамма.

«Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса. Он не настолько сильно отличается, чтобы изменить способность связывания с антителами», – сказал ученый.

Как сообщал «Новый День», британские ученые выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса, на который приходится уже почти 10% заражений в Великобритании. Они предположили, что вариант AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за время пандемии.

Накануне стало известно, что первого заразившегося подвидом AY.4.2 дельта-штамма выявили в Израиле. Им оказался 11-летний мальчик, вернувшийся в Израиль из Молдавии. По данным минздрава страны, ребенок после возвращения из-за границы находился на карантине и ни с кем не контактировал.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.10.21

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